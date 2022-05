Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem zündet am Vormittag Kursrakete

Die Sirona Biochem-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 19.05.2022 09:22:00 Uhr 5,6 Prozent im Plus bei 0,146 EUR. Die Sirona Biochem-Aktie legte bis auf 0,146 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,146 EUR.

Am 01.06.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,208 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,808 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,100 EUR fiel das Papier am 15.12.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sirona Biochem-Aktie mit einem Verlust von 46,000 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.01.2022 abgelaufenen Quartal legte Sirona Biochem am 28.03.2022 vor.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 04.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sirona Biochem Corp Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sirona Biochem Corp Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sirona Biochem Corp

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com