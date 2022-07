Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Dienstagnachmittag im Bullenmodus

Um 19.07.2022 16:22:00 Uhr stieg die Sirona Biochem-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 9,4 Prozent auf 0,165 EUR. In der Spitze gewann die Sirona Biochem-Aktie bis auf 0,165 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,146 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 10.000 Sirona Biochem-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,258 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.06.2022 erreicht. 36,202 Prozent Plus fehlen der Sirona Biochem-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.12.2021 bei 0,100 EUR. Mit Abgaben von 64,600 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Sirona Biochem wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 04.10.2022 vorlegen.

