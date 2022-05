Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem verbilligt sich am Mittag

Die Sirona Biochem-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 25.05.2022 12:22:00 Uhr um 3,1 Prozent auf 0,136 EUR nach. Das Tagestief markierte die Sirona Biochem-Aktie bei 0,136 EUR. Bei 0,136 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Am 01.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,208 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sirona Biochem-Aktie somit 34,712 Prozent niedriger. Am 15.12.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,100 EUR. Derzeit notiert die Sirona Biochem-Aktie damit 35,800 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Sirona Biochem gewährte am 28.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Sirona Biochem am 04.07.2022 präsentieren.

