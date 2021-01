SJB FondsPortrait. Lumen Vietnam Fund.

Im vierten Quartal 2020 wurde ein überraschend hoher Anstieg von 4,48 Prozent im Jahresvergleich beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) erzielt, womit für das Gesamtjahr ein Zuwachs von 2,91 Prozent bei der Wirtschaftsleistung zu verzeichnen war.

Diese attraktiven BIP-Zahlen platzieren Vietnam in der Spitzengruppe der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften 2020 und wurden durch zulegende internationale Handelsaktivitäten, sich verbessernde Einzelhandelsumsätze und hohe Staatsausgaben im Infrastrukturbereich ermöglicht. Doch die Argumente für verstärkte Investitionen in den als "aufsteigender Drache" titulierten südostasiatischen Staat sind damit noch lange nicht erschöpft: Vietnam mit seinen rund 100 Millionen Einwohnern verfügt über eine gut ausgebildete und konsumfreudige junge Bevölkerung mit einem Durchschnittsalter von 30 Jahren. Das Land besitzt eine stabile, weiteren Reformen gegenüber aufgeschlossene Regierung und konnte über die letzten 30 Jahre mit einem starken BIP-Wachstum von durchschnittlich 10,4 Prozent p.a. überzeugen. Weitere Pluspunkte sind die stabile Landeswährung (Dong) sowie die Mitgliedschaft in zahlreichen internationalen Freihandelsabkommen und weltweiten Handelsblöcken. Zudem kristallisiert sich Vietnam als Nutznießer der laufenden Spannungen zwischen China und den USA heraus und hat im Zuge der globalen Anpassung von Lieferketten und Produktionsstandorten zuletzt verstärkt von ausländischen Direktinvestitionen profitiert.

Einer der ganz wenigen am deutschen Markt erhältlichen, aktiv gemanagten Vietnam-Fonds ist der Lumen Vietnam Fund - EUR R (ISIN LI0334507485, WKN A2AQSF), der am 23. November 2016 aufgelegt wurde. In einer in US-Dollar notierten Tranche gibt es den Fonds, der aktuell über ein Volumen von 88,43 Millionen USD verfügt, bereits seit März 2012 - damit ist er der weltweit erste UCITS-Fonds für vietnamesische Aktien. Das von der Vogt Asset Management AG in Liechtenstein verwaltete FondsProdukt wird vor Ort von der Vietnam Holding Asset Management (VNHAM) in Ho Chi Minh City betreut, die wichtige Informationen für die Titelauswahl und Portfoliostruktur liefert. Das lokale Investmentteam wendet bei seiner Aktienselektion eine Bottom-up-Strategie an und ist auf wachstumsstarke Small und Mid Cap-Titel spezialisiert. Durch die Präsenz vor Ort können die Spezialisten unterbewertete und zugleich wachstumsstarke Unternehmen herausfiltern, die zugleich mit einer guten Corporate Governance und der Integration von ESG-Kriterien aufwarten. Der Start ins neue Handelsjahr 2021 ist dem Fonds für vietnamesische Aktien bestens gelungen: Allein für die ersten drei Handelswochen wurde ein Plus von +5,09 Prozent verbucht, wobei angesichtsWie stellt sich die Performanceentwicklung des Lumen-Fonds im Einzelnen dar?

FondsEntwicklung. Übersichtlich.

Seit FondsAuflage im September 2016 hat der Lumen Vietnam Fund EUR R eine Rendite von +5,37 Prozent p.a. in Euro erzielt (Stand: 18. Januar 2021). Damit entwickelt sich die Auswahl kleiner und mittelgroßer vietnamesischer Wachstumsaktien in dieser Periode etwas schwächer als der breite vietnamesische Aktienmarkt. Der MSCI Vietnam EUR NETR, den die SJB für ihre FondsAnalyse als Benchmark ausgewählt hat, kommt im selben Zeitraum auf eine Euro-Rendite von +10,07 Prozent p.a. Doch bereits beim Wechsel auf den mittelfristigen Zeithorizont ändert sich das Bild zugunsten des vor Ort betreuten Vietnam-Fonds: Über drei Jahre hat der Lumen-Fonds eine jährliche Rendite von +1,91 Prozent in Euro zu verzeichnen, während der passive MSCI Vietnam EUR NETR lediglich eine Rendite p.a. von +0,79 Prozent generieren konnte. Noch stärker zeigt sich die Qualität der Titelselektion des Lumen Vietnam Fund im letzten Einjahreszeitraum: Einer Wertentwicklung von +31,06 Prozent des aktiv gemanagten FondsProdukts steht eine Performance von +6,28 Prozent des breiten vietnamesischen Aktienmarktes gegenüber. Die hohe Mehrrendite von rund 25 Prozentpunkten zeigt in aller Deutlichkeit, welch attraktive Outperformance in einem noch wenig entwickelten Markt wie Vietnam durch aktives FondsManagement zu erzielen ist. Kurz- und mittelfristig schlägt der Lumen-Fonds die SJB-Benchmark, nur im langfristigen Betrachtungszeitraum besteht noch Aufholpotenzial.