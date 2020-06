Buffett-Investment BYD sichert weiteres Kapital für Chip-Tochter

• Neues Risikokapital für BYD Semiconductor• Wettrennen um Schlüsseltechnologie• Großes Investoreninteresse

BYD Semiconductor, die sich erst vor zwei Monaten vom chinesischen Elektroautobauer BYD Co. abgespalten hat, hatte bereits bei einer ersten Serie-A-Runde im Mai 1,9 Milliarden Yuan (270 Millionen US-Dollar) einsammeln können. Aufgrund des großen Investoreninteresses wurde nun eine neuen Runde der Risikokapitalfinanzierung durchgeführt, bei der 800 Millionen Yuan (113 Millionen US-Dollar) zusammen kamen, berichtet das Nachrichtenportal "TechCrunch".

Wettrennen um IGBT

Diese Mittel werden auch dringend benötigt, denn BYD Semiconductor befindet sich in einem Wettrennen um die wichtige Elektroauto -Komponente IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistoren). Dieses Energie-Management-System reduziert den Energieverlust und steigert die Zuverlässigkeit. Nach der Batterie sind die IGBT die zweitteuerste Komponente in Elektrofahrzeugen, sie machen laut "Market Research" immerhin 7 bis 10 Prozent der Gesamtkosten aus.

BYD Semiconductor befindet sich dabei in einem harten Wettbewerb mit Infineon. Der deutsche Konzern hatte in 2019 rund 58 Prozent der in chinesischen Elektroautos verbauten IGBT geliefert, während auf BYD Semiconductor rund 18 Prozent entfielen.

Starkes chinesisches Interessen

China hat ein großes Interessen an dieser Technologie, und das nicht nur, weil man bei der Produktion von Elektroautomobilen unabhängig vom Ausland werden will. IGBT werden nämlich auch in zahlreichen weiteren Geräten mit hohem Energieverbrauch - wie beispielsweise Klimaanlagen oder Hochgeschwindigkeitszügen - verwendet.

CITIC schätzt das Marktvolumen für IGBT in diesem Jahr auf rund 10 Milliarden Yuan (1,41 Milliarden US-Dollar). Und bis 2025 werde sich dieser Wert vervierfachen, glaubt das staatlich kontrollierte Finanz- und Investmentunternehmen.

Da ist es auch kein Wunder, dass sich zahlreiche chinesische Schwergewichte wie etwa Xiaomi, Lenovo, BAIC oder die staatlich mitgetragene CICC Capital an BYD Semiconductor beteiligt haben. Der Mutterkonzern BYD Co. hält jedoch noch immer den Löwenanteil mit 72,3 Prozent.

Ausländische Investoren

Doch auch ausländische Investoren haben sich an dem einzigen chinesischen Unternehmen, das Insulated Gate Bipolar Transistoren unabhängig herstellen kann, beteiligt. So haben an der neuen Serie-A+-Finanzierungsrunde beispielsweise der britische Chiphersteller ARM und die südkoreanische SK Group teilgenommen.

Die SK Group hat über ihre Tochter SK China Co. für 150 Millionen Yuan (21 Millionen US-Dollar) einen Anteil von 1,47 Prozent an BYD Semiconductor erworben. Das drittgrößte Konglomerat Südkoreas bemüht sich derzeit, sich stärker im Bereich der Zukunftsmobilität zu positionieren. So produziert eine seiner Töchter Batterien für Elektroautos, während eine andere Tochter an Lösungen zum autonomen Fahren arbeitet.

