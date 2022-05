Snap Aktie News: Snap am Montagnachmittag leichter

Die Aktie verlor um 16:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 27,71 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 26,72 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,63 EUR. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 11.295 Aktien.

Am 28.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 72,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.02.2022 (22,25 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 24,54 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 80,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Snap am 21.04.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Snap 1.062,73 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 769,58 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Snap am 10.08.2022 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,024 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

