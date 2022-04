Snap Aktie News: Snap macht am Mittag Boden gut

Das Papier von Snap konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 33,77 EUR. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,09 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,25 EUR. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.928 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2021 bei 72,18 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 113,74 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.02.2022 bei 22,25 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 34,13 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 80,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 21.04.2022. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Snap ebenfalls ein EPS von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Snap 911,32 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 29,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,30 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 21.04.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 10.08.2022 mit der Veröffentlichung der Q2 2022-Bilanz von Snap.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Snap-Gewinn in Höhe von 0,152 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com