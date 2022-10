Snap Aktie News: Snap am Freitagvormittag mit Verlusten

Das Papier von Snap befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 11,61 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Snap-Aktie bisher bei 11,61 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,61 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 200 Snap-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.10.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 82,95 Prozent wieder erreichen. Am 31.08.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,88 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 30,79 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 80,00 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 21.07.2022 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.110,91 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 982,11 USD eingefahren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2022 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 24.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,804 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Drew Angerer/Getty Images