Snap Aktie News: Snap tendiert am Nachmittag südwärts

Snap im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 10,70 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Snap gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 10,70 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Snap-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,69 USD aus. Mit einem Wert von 10,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 165.509 Snap-Aktien gehandelt.

Bei 17,89 USD markierte der Titel am 19.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,20 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2024 bei 8,29 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 22,52 Prozent sinken.

Nachdem Snap seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 01.08.2024 hat Snap die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 1,24 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Snap am 29.10.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Snap-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 28.10.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2024 einen Verlust in Höhe von -0,524 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Ausblicke und Bilanzen: Tesla, NVIDIA & Co. - Die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Meta-Aktie zieht an: KI vom Facebook-Konzern Meta soll mit Kameras schlauer werden - Prototypen neuer Computer-Brille gezeigt

Snap-Aktie höher: Snap bringt nächste Generation der Spectacles-AR-Brille auf den Markt