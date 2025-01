Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Snap-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 12,38 USD abwärts.

Das Papier von Snap gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 12,38 USD abwärts. Die Snap-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,15 USD nach. Bei 12,31 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 404.385 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,75 USD) erklomm das Papier am 10.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,38 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,29 USD. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 49,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 29.10.2024 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,23 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,37 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 04.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 10.02.2026 dürfte Snap die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,464 USD je Snap-Aktie stehen.

