Snap Aktie News: Snap am Montagvormittag nahezu unbewegt

Kaum Ausschläge verzeichnete die Snap-Aktie im Frankfurt-Handel und tendierte um 09:22 Uhr bei 10,04 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Snap-Aktie bei 10,04 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 10,04 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,04 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 15 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,87 EUR) erklomm das Papier am 28.09.2021. Mit einem Zuwachs von mindestens 86,03 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.07.2022 bei 9,21 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,96 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Snap-Aktie bei 80,00 USD.

Am 21.07.2022 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.110,91 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snap 982,11 USD umgesetzt.

Am 25.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Snap veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Snap rechnen Experten am 09.08.2023.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -0,822 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

Redaktion finanzen.net

