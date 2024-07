Snap Aktie News: Snap gewinnt am Nachmittag

Blick auf Snap-Kurs

Die Aktie von Snap zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 16,84 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,1 Prozent auf 16,84 USD. Bei 16,85 USD erreichte die Snap-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 16,52 USD. Bisher wurden via New York 299.022 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Am 27.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,28 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snap-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 25.04.2024. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,21 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,19 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988,61 Mio. USD in den Büchern standen.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 29.07.2025.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,510 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

