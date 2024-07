Snap Aktie News: Snap präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Snap zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Snap konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 17,07 USD.

Die Snap-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 17,07 USD. Der Kurs der Snap-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,33 USD zu. Bei 16,88 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 276.843 Aktien.

Am 19.12.2023 markierte das Papier bei 17,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 4,58 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,28 USD am 27.09.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 51,49 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Snap-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 25.04.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,21 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 988,61 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,19 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Snap wird am 01.08.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Snap rechnen Experten am 29.07.2025.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,510 USD je Snap-Aktie belaufen.

