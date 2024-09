Snap Aktie News: Snap am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Snap zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 9,72 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 9,72 USD zu. Die Snap-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,95 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,82 USD. Bisher wurden via New York 425.611 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,89 USD. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 45,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Snap-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,24 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 1,24 Mrd. USD gegenüber 1,07 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2024 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,523 USD je Snap-Aktie.

