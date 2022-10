Snap Aktie News: Snap am Vormittag billiger

Um 09:22 Uhr rutschte die Snap-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 10,37 EUR ab. In der Spitze büßte die Snap-Aktie bis auf 10,37 EUR ein. Mit einem Wert von 10,37 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 111 Stück gehandelt.

Am 19.10.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 84,78 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.08.2022 gab der Anteilsschein bis auf 8,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 16,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 80,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 21.07.2022. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 982,11 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.110,91 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Snap am 20.10.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 24.10.2023.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -0,798 USD je Snap-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Erste Schätzungen: Snap legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Snap-Aktie mit Kurssprung: Snap entlässt ein Fünftel der Mitarbeiter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: Drew Angerer/Getty Images