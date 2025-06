Snap Aktie News: Snap verzeichnet am Nachmittag Verluste

Notierung im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 8,13 USD.

Das Papier von Snap befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 8,13 USD ab. Der Kurs der Snap-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,11 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,17 USD. Zuletzt wechselten via New York 598.381 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 12.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,33 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 113,16 Prozent. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,08 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,92 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 10,00 USD.

Snap ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,36 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,19 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Snap wird am 29.07.2025 gerechnet.

2025 dürfte Snap einen Verlust von -0,406 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

