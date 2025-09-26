DAX23.746 ±0,0%ESt505.513 +0,2%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Dow46.230 ±-0,0%Nas22.675 +0,9%Bitcoin97.148 +1,4%Euro1,1736 +0,4%Öl68,27 -2,1%Gold3.828 +1,7%
Aktienkurs im Fokus

Snowflake Aktie News: Snowflake am Montagnachmittag mit Aufschlag

29.09.25 16:11 Uhr
Snowflake Aktie News: Snowflake am Montagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Snowflake gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Snowflake-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 227,01 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
191,12 EUR -1,26 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 227,01 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Snowflake-Aktie sogar auf 228,08 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 226,94 USD. Bisher wurden via New York 77.020 Snowflake-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 249,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,12 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 108,74 USD. Mit Abgaben von 52,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Snowflake am 27.08.2025 vor. Snowflake vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,89 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1,14 Mrd. USD gegenüber 868,82 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Snowflake wird am 26.11.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,20 USD je Snowflake-Aktie.

Redaktion finanzen.net

