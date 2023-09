So reagiert die All for One Group-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders

Insidertrade im Blick

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über einen Insidertrade bei All for One Group informiert.

Am 12.09.2023 wurden bei All for One Group Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Am 14.09.2023 wurde der Deal offiziell gemacht. Qino JB Ltd., in enger Beziehung bei All for One Group fügte dem eigenen Portfolio 13.000 All for One Group-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 12.09.2023 einen Wert von jeweils 39,25 EUR. Im FSE-Handel gewannen die All for One Group-Papiere letztlich 0,80 Prozent auf 38,60 EUR.

Die All for One Group-Aktie zeigte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 39,40 EUR. Am Markt ist All for One Group aktuell 193,30 Mio. Euro wert. An der Börse befinden sich momentan 4.982.000 Aktien im Streubesitz.

Der vorherige Insidertrade mit All for One Group-Aktien wurde am 12.07.2023 verzeichnet. Für jeweils 39,50 EUR baute in enger Beziehung, Nucleus Beteiligungs GmbH, das eigene Depot um 3.500 Aktien aus.

