So reagiert die Francotyp-Postalia-Aktie auf Directors' Dealings

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei Francotyp-Postalia am 28.11.2022 informiert. Die Publikation des Deals fand am 29.11.2022 statt. Im Portfolio von Francotyp-Postalia-Vorstand Spielberger, Ralf Georg kam es am 28.11.2022 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 500 Aktien zu jeweils 3,00 EUR hinzu. Mit einem Kurs von 3,00 EUR zeigte sich die Francotyp-Postalia-Aktie im FSE-Handel schließlich kaum verändert.

Die Francotyp-Postalia-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 3,02 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Francotyp-Postalia wird aktuell mit einem Börsenwert von 48,13 Mio. Euro gelistet. An der Börse befinden sich momentan 16.044.107 Aktien im Streubesitz.

Der vorangegangene Insidertrade von Spielberger, Ralf Georg wurde am 25.11.2022 gemeldet. Spielberger, Ralf Georg hatte sein Portfolio um 500 Anteile zu jeweils 3,01 EUR ausgebaut.

