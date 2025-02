So reagiert die LION E-Mobility-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders

Depot umstrukturiert

Bei LION E-Mobility kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Bei LION E-Mobility kam es am 13.02.2025 zu einem Insidertrade. Am 14.02.2025 wurde die Transaktion bekannt. Mukherjee, Ian, Sonstige Führungsperson bei LION E-Mobility, hat am 13.02.2025 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 800 Aktien zu je 1,10 EUR. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 29,10 Prozent auf 1,42 EUR zu.

Das Papier von LION E-Mobility legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 11,90 Prozent auf 1,60 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 1.600 LION E-Mobility-Aktien den Besitzer. Der LION E-Mobility-Wert wird an der Börse aktuell auf 18,19 Mio. Euro beziffert. Der Free Float wird momentan auf 12.374.100 Anteilsscheine beziffert.

Am 07.02.2025 wurden bereits LION E-Mobility-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. LION E-Mobility-Damasky, Dr. Joachim Sonstige Führungsperson holte sich 20.000 Aktien für je 0,69 EUR ins Depot.

Redaktion finanzen.net