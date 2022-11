So reagiert die SGT German Private Equity GmbH-Aktie auf Directors' Dealings

Am 10.11.2022 konnte bei SGT German Private Equity GmbH ein Insidertrade ausgemacht werden. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 11.11.2022 ein. Sachs Assets GmbH, in enger Beziehung, verkaufte jüngst SGT German Private Equity GmbH-Anteilsscheine. Insgesamt wurden am 10.11.2022 54.364 Aktien für einen Preis von jeweils 2,00 EUR losgeschlagen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich letztlich die SGT German Private Equity GmbH-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 1,66 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der SGT German Private Equity GmbH-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 1,68 EUR. SGT German Private Equity GmbH erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 84,66 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 49.801.800 Aktien.

Vor der aktuellen Transaktion wurden SGT German Private Equity GmbH-Anteile zuletzt am 24.06.2021 von einer Führungskraft bewegt. Aufsichtsrat, Koning, Gerhard, erwarb 1.639 Papiere zu jeweils 1,83 EUR.

