Software Aktie News: Software stabilisiert sich am Mittag

Bei der Software-Aktie ließ sich um 01.08.2022 12:22:00 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 26,28 EUR. Im Tageshoch stieg die Software-Aktie bis auf 26,48 EUR. In der Spitze büßte die Software-Aktie bis auf 26,22 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.906 Software-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,00 EUR an. Der aktuelle Kurs der Software-Aktie ist somit 40,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,00 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 9,50 Prozent könnte die Software-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,38 EUR.

Software veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Software noch ein Gewinn pro Aktie von 0,25 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 226,90 EUR – ein Plus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Software 185,36 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Software am 27.10.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 20.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Software.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,55 EUR je Software-Aktie.

