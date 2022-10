Software Aktie News: Software tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Anleger zeigten sich um 09:22 Uhr bei der Software-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 23,98 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Software-Aktie bisher bei 24,08 EUR. In der Spitze fiel die Software-Aktie bis auf 23,98 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 251 Software-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2021 bei 41,68 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Software-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,40 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Software-Aktie derzeit noch 7,05 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Software-Aktie bei 33,63 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Software am 27.07.2022 vor.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2022 terminiert. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 20.10.2023.

Experten taxieren den Software-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,58 EUR je Aktie.

