Software Aktie News: Software steigt am Nachmittag

Die Aktie von Software zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Software zulegen und verteuerte sich in der Hamburg-Sitzung um 0,3 Prozent auf 39,10 EUR.

Das Papier von Software legte um 15:12 Uhr zu und stieg im Hamburg-Handel um 0,3 Prozent auf 39,10 EUR. Die Software-Aktie legte bis auf 39,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 39,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Software-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.145 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.02.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 2,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 50,97 Prozent würde die Software-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,067 EUR. Im Vorjahr erhielten Software-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,83 EUR.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 226,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 226,90 EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,71 EUR je Aktie belaufen.

