Software Aktie News: Software kommt am Donnerstagvormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Software hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Software-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Hamburg-Handel nahezu unverändert bei 39,00 EUR.

Die Software-Aktie wies um 08:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Hamburg-Handel notierte das Papier bei 39,00 EUR. Die Software-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,00 EUR aus. Die Software-Aktie sank bis auf 39,00 EUR. Bei 39,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 164 Software-Aktien.

Am 29.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Software-Aktie derzeit noch 2,56 Prozent Luft nach oben. Am 24.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,17 EUR. Abschläge von 50,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,067 EUR. Im Vorjahr hatte Software 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,83 EUR an.

Am 27.07.2022 hat Software in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Software 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 226,90 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Software 226,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

