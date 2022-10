Software Aktie News: Software büßt am Nachmittag ein

Die Software-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 21,36 EUR abwärts. Die Software-Aktie sank bis auf 21,12 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,12 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.161 Software-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,58 EUR) erklomm das Papier am 03.12.2021. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Software-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,32 EUR am 13.10.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Software-Aktie wird bei 29,75 EUR angegeben.

Am 27.07.2022 hat Software in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt.

Voraussichtlich am 27.10.2022 dürfte Software Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2023 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,54 EUR je Software-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie stabil: Software-AG-Finanzvorstand setzt große Erwartung in Silver Lake

Micro Focus-Aktie +94 %: Open Text will Micro Focus übernehmen - Open Text-Aktie fällt

SAP- und Software-Aktien zeitweise gesucht: Positive Nachrichten treiben Sektor an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Software AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG

Bildquellen: Software AG