Software-Aktie aktuell: Software gewinnt

Zuletzt sprang die Software-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 30,48 EUR zu. Die Software-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 30,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 111.412 Software-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.02.2020 erreicht. Am 16.03.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,60 EUR ab.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,49 EUR. Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Software ein EPS in Höhe von 2,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Software AG bietet eine Digital Business Platform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln. Die Software AG ist seit über 45 Jahren aktiv. Das Unternehmen wird nach eigenen Angaben in zahlreichen Kategorien für Innovation und Digitalisierung als Marktführer eingestuft.

