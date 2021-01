Software-Aktie aktuell: Software gibt ab

Das Papier von Software befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 32,90 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Software-Aktie bis auf 32,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 38.691 Software-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,50 EUR an. Der Anteilsschein verbuchte am 16.03.2020 Kursverluste bis auf 21,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Analysten bewerten die Software-Aktie im Durchschnitt mit 36,84 EUR. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Software einen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die Software AG bietet eine Digital Business Platform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln. Die Software AG ist seit über 50 Jahren aktiv.

