Software-Aktie aktuell: Software tendiert südwärts

Die Software-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 42,54 EUR ab. In der Spitze büßte die Software-Aktie bis auf 42,52 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,78 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.804 Software-Aktien umgesetzt.

Bei 44,50 EUR markierte der Titel am 11.09.2020 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,20 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2020 erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,20 EUR je Software-Aktie aus. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Software ein EPS in Höhe von 1,76 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Software AG bietet eine Digital Business Platform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln. Die Software AG ist seit über 50 Jahren aktiv.

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie: Was Analysten von Software erwarten

Software AG-Chef Brahmawar: "Davon profitieren wir"

Software AG übertrifft Erwartungen im 2. Quartal - Software-Aktie im Minus

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Software AG