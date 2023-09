Aktie im Fokus

Software Aktie News: Software gewinnt am Nachmittag an Boden

27.09.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Software zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Software-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 31,66 EUR.

Das Papier von Software legte um 14:13 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 31,66 EUR. In der Spitze legte die Software-Aktie bis auf 31,70 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,60 EUR. Der Tagesumsatz der Software-Aktie belief sich zuletzt auf 253 Aktien. Am 04.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 35,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 13,33 Prozent Plus fehlen der Software-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.02.2023 bei 18,48 EUR. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 71,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,50 EUR für die Software-Aktie. Am 27.07.2022 legte Software die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Software im vergangenen Quartal 226,90 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Software 226,90 EUR umsetzen können. Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Software wird am 26.10.2023 gerechnet. Am 18.10.2024 wird Software schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren. Experten gehen davon aus, dass Software im Jahr 2022 1,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Software-Aktie Software-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli Software-Aktie steigt: Software AG kann Erwartungen übertreffen Software AG-Aktie minimal leichter, Vitesco-Aktie dennoch tiefer: Software AG fliegt aus MDAX - Vitesco-Aktie rückt nach

