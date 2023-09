Software Aktie News: Software am Mittwochvormittag nahe Nulllinie

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Software zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Software-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 31,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 09:02 Uhr bei der Software-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 31,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Software-Aktie bis auf 31,60 EUR. Das Tagestief markierte die Software-Aktie bei 31,60 EUR. Bei 31,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 16 Software-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 13,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 18,48 EUR fiel das Papier am 22.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,50 EUR.

Software veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 226,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 226,90 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Software Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Software rechnen Experten am 18.10.2024.

In der Software-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Software-Aktie steigt: Software AG kann Erwartungen übertreffen

Software AG-Aktie minimal leichter, Vitesco-Aktie dennoch tiefer: Software AG fliegt aus MDAX - Vitesco-Aktie rückt nach