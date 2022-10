Software Aktie News: Software am Freitagmittag mit Kursplus

Die Software-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 22,12 EUR. Die Software-Aktie legte bis auf 22,12 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,14 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 61.413 Software-Aktien umgesetzt.

Am 03.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,58 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Software-Aktie 45,49 Prozent zulegen. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 20,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Software-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,75 EUR.

Am 27.07.2022 hat Software die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Software dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 01.02.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Software-Anleger Experten zufolge am 25.01.2024 werfen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,50 EUR je Software-Aktie belaufen.

