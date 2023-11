easyJet-Aktie zieht dennoch an: easyJet geht von Vorsteuerverlust aus

SEV-Chaos in München, Easyjet-Pauschalreiseangebot, Ita-DB-Kooperation

Mehr als 90 Jets: Easyjet flottet Airbus A319 in den nächsten vier Jahren aus

Pradeep Pinakatt und Lars Redeligx, Flughafen Düsseldorf: «Uns fehlen in Düsseldorf im Vergleich zu früher eine Flybe, eine Easyjet oder eine Ryanair»

Airbus-Großkunde: Easyjet-Chef: «Ich glaube nicht an Lowcost auf der Langstrecke»

Ryanair-Aktie in Rot: Fluglotsenstreik in Frankreich führt zu Behinderungen

Heute im Fokus

Wohnungswirtschaft und Vodafone beschließen Glasfaser-Kooperation. BVB-Coach Terzic kämpferisch in schweren Hinrunden-Endspurt. Novartis erhöht am Investorentag mittelfristiges Umsatzziel. Sony, Warner Bros. & Co.: Hollywood-Studios zeigen X-Accounts offenbar die kalte Schulter.