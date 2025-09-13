DAX23.642 -0,3%ESt505.367 -0,4%Top 10 Crypto16,20 +0,6%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.043 -0,4%Euro1,1734 ±-0,0%Öl66,85 +0,8%Gold3.650 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Oracle 871460 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Klarna A414N7 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt
Hot Stocks heute: Evonik Aktie am Tief: Long Trade mit Turbo oder Optionsschein - INTERSHOP zum Schnäppchenpreis - Zalando Insider-Deal Hot Stocks heute: Evonik Aktie am Tief: Long Trade mit Turbo oder Optionsschein - INTERSHOP zum Schnäppchenpreis - Zalando Insider-Deal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!

Spahn-Masken-Affäre: Linke und Grüne sammeln vertraulich Stimmen für U-Ausschuss

12.09.25 11:43 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Zur Aufklärung möglicher Milliardenverluste beim Kauf von Corona-Masken wollen Grüne und Linke mit einer vertraulichen Umfrage im Bundestag die nötigen Stimmen für einen Untersuchungsausschuss finden. Dies kündigten die Abgeordneten Paula Piechotta (Grüne), Tamara Mazzi und Ates Gürpinar (beide Linke) an. Sie hoffen auf mindestens neun Stimmen aus der Koalition.

Wer­bung

Anfang der Woche soll ein Dokument an alle Abgeordneten geschickt werden. Die Unterstützer sollen bei der "Unterschriftensammlung" zunächst vertraulich ihr Votum ankündigen. Letztlich müssten sie aber öffentlich mit den beiden Oppositionsparteien stimmen, um den Ausschuss einzusetzen.

Unter dem damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), heute Unionsfraktionschef, hatte sein Ressort 2020 große Mengen Masken zu festen hohen Preisen beschafft. Aus Rechtsstreitigkeiten mit Unternehmen drohen dem Bund Milliardenrisiken. Es gehe um einen Streitwert von 2,3 Milliarden Euro, sagte Gürpinar. "Da kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen."

Linke und Grüne nicht auf Stimmen der AfD angewiesen sein

Vor allem die Union lehnt einen Untersuchungsausschuss ab, der Spahns Verhalten ausleuchten würde. In der SPD gebe es hingegen Unterstützung, meinen Grüne und Linke. "Die Aufklärung der Maskengeschäfte darf nicht an einer Handvoll Stimmen scheitern", sagte Piechotta. "Wir wollen denen in CDU, CSU und SPD, die die Aufklärung für notwendig halten, die Möglichkeit geben, das Richtige zu tun."

Wer­bung

Für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ist mindestens ein Viertel der Stimmen im Bundestag nötig. Linke und Grüne wollen dabei nicht auf Stimmen der AfD angewiesen sein./vsr/DP/mis