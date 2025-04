Spaniens Wirtschaft wächst weniger stark als angenommen

MADRID (dpa-AFX) - Spaniens Wirtschaft hat zu Jahresbeginn an Schwung verloren. Im ersten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Quartalsvergleich um 0,6 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Dienstag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten waren für die Monate Januar bis März im Schnitt von einem Anstieg der Wirtschaftsleistung um 0,7 Prozent ausgegangen. So stark war die spanische Wirtschaft revidierten Angaben zufolge auch im Vorquartal gewachsen.

Wer­bung Wer­bung

Im Jahresvergleich meldet das Statistikamt ein Wirtschaftswachstum um 2,8 Prozent, wie es weiter in der Mitteilung hieß. Auch hier hatten die Analysten mit plus 3,1 Prozent mehr erwartet. Die Wachstumskennziffer für das vierte Quartal wurde leicht auf 3,3 Prozent nach unten revidiert.

Im ersten Quartal trug die Inlandsnachfrage INE zufolge 3,2 Punkte zum jährlichen Wachstum bei. Die Auslandsnachfrage hingegen habe das Wachstum um 0,4 Punkte geschmälert./la/jsl/jha/