SpeakEasy Cannabis Club-Aktie aktuell: SpeakEasy Cannabis Club tendiert südwärts

Die SpeakEasy Cannabis Club-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 0,371 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die SpeakEasy Cannabis Club-Aktie bis auf 0,351 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,351 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 5.000 SpeakEasy Cannabis Club-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.01.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,488 EUR an. Am 13.03.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,150 EUR ab.

Die SpeakEasy Cannabis Club Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA84730M1023 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. SpeakEasy Cannabis Club Ltd Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

