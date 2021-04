SpeakEasy Cannabis Club-Aktie aktuell: SpeakEasy Cannabis Club steigt stark

Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 5,1 Prozent auf 0,520 EUR zu. In der Spitze legte die SpeakEasy Cannabis Club-Aktie bis auf 0,522 EUR zu. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,514 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 21.495 SpeakEasy Cannabis Club-Aktien.

Bei einem Wert von 0,588 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.04.2021). Bei 0,210 EUR fiel das Papier am 18.08.2020 auf ein 52-Wochen-Tief.

Die SpeakEasy Cannabis Club Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA84730M1023 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. SpeakEasy Cannabis Club Ltd Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

