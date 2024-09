SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BACHEM-Investment von vor einem Jahr eingefahren

BACHEM-Investment im Blick

Vor Jahren in BACHEM-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 23.09.2023 wurden BACHEM-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 67,80 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das BACHEM-Papier investiert hätte, hätte er nun 14,749 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BACHEM-Papiere wären am 20.09.2024 1.051,62 CHF wert, da der Schlussstand 71,30 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,16 Prozent erhöht.

BACHEM wurde am Markt mit 5,32 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net