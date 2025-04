SPI-Titel Bossard-Aktie: Bossard schüttet weniger Dividende aus

Auszahlung an Investoren

So viel Dividende trägt Bossard zum Dividendenportfolio der Anleger bei.

Im Zuge der Hauptversammlung von SPI-Papier Bossard am 11.04.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 3,90 CHF je Aktie beschlossen. So verringerte sich die Bossard-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 2,50 Prozent. 30,81 Mio. CHF werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Damit wurde die Bossard-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 27,21 Prozent verkleinert.

Bossard-Dividendenrendite

Zum SIX SX-Schluss ging der Bossard-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 175,80 CHF aus dem Handel. Heute wird das Bossard-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Bossard-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Auszahlung der Dividende an die Bossard-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite des Bossard-Titels 2,04 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,81 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren sank der Kurs von Bossard via SIX SX um 14,03 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -10,81 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Bossard-Kurs.

Dividendenerwartung von Bossard

Für 2025 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 4,37 CHF voraus. Die Dividendenrendite würde demnach auf 2,48 Prozent steigen.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie Bossard

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens Bossard beläuft sich aktuell auf 1,360 Mrd. CHF. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Bossard beträgt aktuell 20,34. Im Jahr 2024 erzielte Bossard einen Umsatz von 986,430 Mio.CHF sowie ein EPS von 9,39 CHF.

Redaktion finanzen.net