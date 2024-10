Starker Wochentag in Zürich: SPI zum Handelsstart im Plus

Index-Performance

Der SPI hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,24 Prozent fester bei 16.378,60 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,182 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,234 Prozent auf 16.377,83 Punkte an der Kurstafel, nach 16.339,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16.378,60 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16.375,24 Zählern.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, den Stand von 16.006,04 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 15.07.2024, einen Wert von 16.291,35 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 14.240,25 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 12,41 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 16.557,98 Punkten. 14.455,60 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Relief Therapeutics (+ 6,39 Prozent auf 5,66 CHF), Accelleron Industries (+ 4,21 Prozent auf 47,56 CHF), Evolva (+ 4,00 Prozent auf 0,78 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,65 Prozent auf 7,95 CHF) und Bossard (+ 3,36 Prozent auf 215,50 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen IVF HARTMANN (-2,14 Prozent auf 137,00 CHF), Mikron (-1,54 Prozent auf 16,00 CHF), Orell Fuessli (-1,30 Prozent auf 76,20 CHF), UBS (-1,29 Prozent auf 27,46 CHF) und Molecular Partners (-0,93 Prozent auf 4,25 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 415.560 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 247,449 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentaldaten

Im SPI weist die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,43 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

