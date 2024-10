DAX voraussichtlich weiter auf Rekordjagd -- Nikkei wieder über 40.000 - China-Börsen schwächer -- Investor platziert Deutsche Bank-Aktien -- DocMorris steigert Erlöse -- Ölpreise im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte seine Rekordjagd auch am zweiten Handelstag der Woche fortsetzen. Der DAX hatte bereits zum Wochenstart bei 19.518,44 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht und war letztlich 0,69 Prozent im Plus bei 19.508,29 Punkten auf dem höchsten Schlusskurs aller Zeiten aus dem Handel gegangen.

Der TecDAX bewegte sich ebenfalls in der Gewinnzone, nachdem er bereits fester gestartet war. Er beendete die Sitzung 0,92 Prozent höher bei 3.417,36 Zählern. Auch am Dienstag dürften sich Anleger hierzulande weiter in Kauflaune zeigen. Vorbörsliche Indikationen lassenauf einen neuen Rekordstand beim deutschen Leitindex hoffen. Der Nahostkonflikt bleibt im Blick der Anleger, ein Bericht der "Washington Post" nimmt Investoren aber die schlimmsten Sorgen vor einer starken Eskalation ein etwas. Dem Blatt zufolge wolle sich Israel bei seinem geplanten Vergeltungsschlag gegen den Iran auf militärische Einrichtungen konzentrieren und Atom- und Ölanlagen verschonen. Das sorgt für einen Preisrutsch bei den Ölpreisen. Darüber hinaus bleibt die Geldpolitik , insbesondere mögliche Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank, bei einer gleichzeitig robusten US-Wirtschaft im Fokus der Marktteilnehmer. Zudem hoffen die Märkte darauf, dass die Berichtssaison, die bereits erfolgreich gestartet ist, positiv fortgesetzt werden kann. Am Nachmittag öffnet in den USA unter anderem Goldman Sachs die Bücher. In Deutschland werden die ZEW-Konjunkturerwartungen veröffentlicht. Die Landesbank Helaba hält einen Anstieg für wahrscheinlich. "Es wäre der erste nach drei Rückgängen in Folge. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die europäischen Aktienmärkte dürften mit Gewinnen in den Dienstagshandel starten. Der EURO STOXX 50 war am Vortag 0,74 Prozent höher bei 5.041,01 Punkten aus dem Handel gegangen. Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart dürften an diese positive Tendenz auch am Dienstag anknüpfen. Kurstreibend wird sich voraussichtlich die freundliche Entwicklung an den US-Börsen erweisen, zudem nimmt die Berichrtssaison mit Zahlen von der Bank of America, Goldman Sachs sowie Citigroup ihre Quartalsberichte vor. Sollte auch diese die Erwartungen übertreffen, dürfte die Party an der Wall Street andauern. Konjunkturseitig wird am Vormittag der ZEW-Index für Oktober veröffentlicht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen schlossen am Montag auf grünem Terrain. Der Dow Jones erreichte zum Wochenstart ein neues Rekordhoch und verabschiedete sich mit einem Plus von 0,47 Prozent bei 43.065,68 Punkten in den Feierabend. Zwischenzeitlich war es sogar bis auf 43.139,00 Zähler nach oben gegangen.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schaffte zum Handelsende unterdessen ein Plus von 0,87 Prozent auf 18.502,69 Zähler. Daneben hat auch der marktbreite S&P 500 gleich zu Beginn eine neue Bestmarke aufgestellt. In der Spitze ging es bis auf 5.871,41 Punkte nach oben, am Ende stand ein Aufschlag von 0,77 Prozent auf 5.859,95 Zähler. Wie es am Markt hieß, warten die Anleger nun darauf, dass weitere Ergebnisse von Unternehmen ihre Hoffnung auf eine sanfte Landung der US-Wirtschaft bestätigen. Daneben richten sich die Blicke auf die US-Präsidentschaftswahlen. "Es bleibt ungewiss, ob der Markt das Jahr so stark beenden wird, wie er es begonnen hat, und ob der Zinslockerungstrend den Aktien wesentliche Impulse verleihen wird", zitiert dpa-AFX Ökonomen der National Bank of Canada. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken