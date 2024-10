Merck-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Merck-Analyse im Blick

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs das Merck-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA vor einem Kapitalmarkttag von 188 auf 180 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Insgesamt stehe der Pharma- und Spezialchemiekonzern ganz gut da, das große Bild sei also intakt, doch erholten sich die Endmärkte nur träge, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Merck-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 11:36 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 156,35 EUR ab. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 15,13 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 28.053 Merck-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2024 kletterte das Papier um 10,1 Prozent. Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

