10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX dürfte Rekordjad fortsetzen

Der DAX könnte auch am Dienstag neue Allzeithöchststände erreichen. Am Vortag war der Leitindex bei 19.508,29 Zählern auf einem historischen Höchststand aus dem Handel gegangen, für Dienstag deutet sich ein Start oberhalb dieser Marke an.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die Märkte in Asien finden keine einheitliche Richtung. In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise 1,22 Prozent auf 40.089,03 Punkte. Damit geht es erstmals wieder über die 40.000-er Marke. In der Spitze ging es bis auf 40.257,34 Zähler nach oben. Auf dem chinesischen Festland geht es unterdessen nach dem deutlichen Vortagesplus etwas abwärts: Der Shanghai Composite verliert zwischenzeitlich 1,12 Prozent auf 3.247,63 Zähler. In Hongkong dominieren ebenfalls die Verkäufer und schicken den Hang Seng zeitweise 2,04 Prozent auf 20.663,60 Zähler abwärts.

3. Bericht über Aktienplatzierung belastet Deutsche Bank-Aktien

Ein ungenannter Investor hat ein Paket mit Aktien der Deutschen Bank für rund 256 Millionen Euro verkauft. Zur Nachricht

4. RTL-Botschaft an ProSiebenSat.1: Kommt zu unserem Streamingdienst

RTL bietet Konkurrent ProSiebenSat.1 an, Shows und Sendungen auf der RTL+-Streamingplattform zu platzieren. Zur Nachricht

5. Vinci gewinnt Auftrag in Australien

Vinci hat einen Auftrag im Wert von 432 Millionen Euro für die Modernisierung von Eisenbahnstrecken im australischen South East erhalten. Zur Nachricht

6. Google will Atomstrom für Rechenzentren einkaufen

Nach Microsoft setzt auch Google auf Atomkraft, um Rechenzentren in Zeiten stromhungriger Künstlicher Intelligenz zu betreiben. Zur Nachricht

7. Allianz will geplanten Zukauf von Income Insurance überarbeiten

Die Allianz will ihre Pläne zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an dem singapurischen Versicherer Income Insurance gegebenenfalls überarbeiten, nachdem die Regierung des Stadtstaates erklärt hat, dass die Transaktion in ihrer jetzigen Form nicht im öffentlichen Interesse sei.Zur Nachricht

8. Tesla will 'Robotaxi' als Marke eintragen lassen

Teslas will sich "Robotaxi" und "Robobus" als Markennamen sichern lassen. Zur Nachricht

9. Ölpreise sacken kräftig ab

Die Ölpreise haben am Dienstag nach einem Bericht der "Washington Post" über Details der möglichen Angriffspläne Israels auf den Iran deutlich nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember fiel im frühen Handel um 2,34 Dollar oder rund drei Prozent auf 75,12 Dollar, nachdem er bereits am Montag um rund zwei Prozent gefallen war. A

10. Euro zum Dollar etwas tiefer

Der Euro kostet zum Dollar am Dienstagmorgen 1,0890 USD und damit etwas weniger als am Tag zuvor.