DAX vor freundlicher Eröffnung -- Shanghai mit Aufschlägen -- Bayer macht Fortschritte beim Umbau -- Boeing baut jeden zehnten Arbeitsplatz ab -- Bitcoin, easyJet, GSK im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt wird zum Start in die neue Woche etwas höher erwartet. Der DAX zeigt sich kurz vor dem Ertönen der Startglocke 0,2 Prozent fester bei 19.414,23 Punkten.

Der TecDAX bewegt sich vorbörslich ebenfalls im Plus. Das September-Rekordhoch bei etwa 19.491 Punkten bleibt weiterhin in Sichtweite. "Die Markttechnik steht für eine übergeordnete Aufwärtstendenz", schrieb der charttechnische Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Auf Unternehmensseite ist es derweil am Montag noch recht ruhig, bevor im weiteren Wochenverlauf insbesondere in den USA die Berichtssaison weiter an Fahrt aufnimmt.



Anleger an den europäischen Aktienmärkten dürften sich am Montag vorerst zurückhalten. Der EURO STOXX 50 dürfte knapp behauptet in den Handel gehen. Während die asiatischen Börsen keine klare Richtung vorgeben, ging es an der Wall Street am Freitag im späten Handel nochmal klar bergauf. Der Fokus der Anleger richtet sich nun wieder auf die Berichtssison, die in den USA mit dem Banken gestartet hat. In der neuen Woche werden nun auch einige Zahlenveröffentlichungen aus Europa erwartet. Daneben steht die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag im Blick, während aus den USA die Einzelhandelumsätze zur Veröffentlichung anstehen.





An der Wall Street ging es vor dem Wochenende weiter bergauf. Der Dow Jones markierte bei 42.899,75 Punkten ein neues Rekordhoch und legte zum Handelsschluss um 0,97 Prozent auf 42.863,86 Punkte zu. Auch der marktbreite US-Index S&P 500 konnte sich zu neuen Höhen aufschwingen und einen neuen Höchststand markieren.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite tendierte ebenfalls höher und verbesserte sich letztlich um 0,33 Prozent auf 18.342,94 Zähler. Bereits vorbörslich wurden neue US-Preisdaten veröffentlicht. So sind die Erzeugerpreise im September stärker als erwartet geklettert. Verglichen mit dem Vorjahresmonat stiegen die Erzeugerpreise um 1,8 Prozent. Experten hatten zuvor mit einem Anstieg um 1,6 Prozent gerechnet. Mittlerweile wird am Markt davon ausgegangen, dass die US-Notenbank im November nur eine kleine Zinssenkung um 25 Basispunkte vornehmen wird.

Unternehmensseitig wurde die Berichtssaison vorbörslich eingeläutet. So haben bereits die US-Großbanken JPMorgan und Wells Fargo ihre Bücher geöffnet.