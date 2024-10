Robo-Taxi-Flotte

Mit Apollo Go hat Baidu in China bereits große Erfolge erzielt. Nun steht die internationale Expansion bevor, was das Unternehmen zu einem neuen Herausforderer für Tesla und weitere Marktführer im Bereich der selbstfahrenden Autos macht.

• Baidu plant globale Expansion seines Robo-Taxi-Dienstes Apollo Go

• Über sechs Millionen Fahrten in China erfolgreich abgeschlossen

• Größte Herausforderungen sind regulatorische Hürden in westlichen Ländern

Baidus Ambitionen im Bereich autonomes Fahren

Baidu.com, eines der führenden Technologieunternehmen Chinas, plant, seine Robo-Taxi-Dienste international zu expandieren, wie ein Online-Beitrag von CNBC berichtet. Das Unternehmen hat mit seiner Sparte Apollo Go, die 2021 in China startete, bereits in mehreren chinesischen Städten großen Erfolg erzielt. Der Dienst hat laut TechNode bis 2024 etwa sechs Millionen Fahrten durchgeführt und gilt als einer der am weitesten entwickelten Anbieter autonomer Fahrdienste weltweit. Diese Erfolge ermutigen Baidu nun, in den globalen Markt vorzudringen, was den Wettbewerb insbesondere mit Tesla und anderen westlichen Anbietern verschärfen könnte.

Apollo Go operiert derzeit in mehreren chinesischen Städten, darunter Wuhan und Peking, wo es eine Mischung aus vollständig fahrerlosen und teilweise überwachten Fahrzeugen einsetzt. Diese Fortschritte werden durch die regulatorische Unterstützung der chinesischen Regierung ermöglicht, was Baidu einen Vorteil im Heimatmarkt verschafft. Laut dem Online-Beitrag von TechNode strebt das Unternehmen an, bis 2025 mit dem Dienst profitabel zu werden, was eine Expansion ins Ausland umso attraktiver macht.

Herausforderungen und Konkurrenz auf dem globalen Markt

Die internationale Expansion von Baidu könnte jedoch auf mehrere Herausforderungen stoßen, wie CNBC weiter berichtet. Anders als in China, wo die Regierung eine Vorreiterrolle in der Entwicklung und Regulierung autonomer Fahrzeuge einnimmt, sind die regulatorischen Rahmenbedingungen in vielen westlichen Ländern strenger und variieren von Region zu Region. Diese Vorschriften könnten Baidus Eintritt auf internationaler Ebene verzögern. Gleichzeitig wird Tesla, das plant, seine eigene Robo-Taxi-Flotte zu starten, ein starker Konkurrent bleiben, insbesondere in Märkten wie den USA und Europa, wo es bereits eine etablierte Präsenz hat.

Die Konkurrenzsituation wird durch den Eintritt weiterer Unternehmen in den Markt verschärft. Neben Tesla und Baidu haben laut CNBC auch andere chinesische Anbieter wie WeRide und AutoX ihre autonomen Fahrdienste bereits entwickelt und setzen auf globale Expansion. Baidus Vorteil liegt jedoch in der umfangreichen Datensammlung und den Algorithmen, die das Unternehmen durch jahrelange Erprobung und den Betrieb in dicht bevölkerten Städten entwickelt hat. Diese Technologien könnten entscheidend sein, um sich auf dem weltweitem Markt zu differenzieren und einen Fuß in die Tür zu bekommen.

Potenzial für den internationalen Erfolg

Trotz der Herausforderungen bleibt das Potenzial für Baidus Apollo Go enorm. Der weltweite Sektor für autonome Fahrzeuge wird in den nächsten Jahren voraussichtlich stark wachsen. In Regionen, in denen die Mobilität eine zentrale Rolle spielt und die Verkehrsüberlastung eine wachsende Herausforderung darstellt, könnten Robo-Taxis als effiziente und kostengünstige Alternative angesehen werden.

Ein weiterer entscheidender Faktor für Baidus Erfolg wird die Fähigkeit sein, Partnerschaften mit lokalen Unternehmen einzugehen, um regulatorische Hürden zu überwinden und lokale Infrastrukturen effizient zu nutzen. Baidus Erfahrungen in China haben gezeigt, dass strategische Allianzen und staatliche Unterstützung entscheidend sein können, um den Marktzugang zu erleichtern und Vertrauen bei den Verbrauchern aufzubauen, wie TechNode abschließend berichtet.

D. Maier / Redaktion finanzen.net