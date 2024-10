Schwieriger Markt

Bedenken in puncto weiterhin schwieriger Geschäfte im wichtigen chinesischen Markt haben die Aktien von Luxuswarenherstellern am Montag belastet.

Hermès, LVMH und Kering waren mit Verlusten von bis zu dreieinhalb Prozent unter den größten Verlierern im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50. In Zürich büßten die Papiere von Richemont und Swatch um 3,1 Prozent respektive 1,4 Prozent ein.

Zwar kündigte China am Wochenende weitere Maßnahmen zur Wiederbelebung seiner angeschlagenen Wirtschaft an. Finanzminister Lan Foan versprach unter anderem, den Lokalregierungen bei der Bewältigung ihrer Verschuldung zu helfen, gleichzeitig die Ausgaben von Staatsanleihen zu erhöhen und Subventionen für Geringverdiener anzubieten. Allerdings bliebt Minister Lan konkrete Details zur Höhe eines Konjunkturpakets schuldig, was Investoren an den Finanz- und Rohstoffmärkten ein wenig enttäuschte.

/mis/nas

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

BERN (dpa-AFX Broker)