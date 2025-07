Jefferies & Company Inc.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH nach Zahlen von 460 auf 450 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe ein erwartungsgemäß hartes Quartal hinter sich, schrieb James Grzinic in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Die Diskussion am Markt über das Unternehmen dürfte weitergehen/rob/gl/zb

