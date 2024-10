UBS AG beurteilt Heidelberg Materials-Aktie mit Neutral

Bewertung im Fokus

UBS AG hat die Heidelberg Materials-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 105 auf 106 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Momentum lasse nach, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er geht davon aus, dass das operative Ergebnis am Jahresende in der unteren Hälfte des Zielkorridors liegen wird.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:17 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 97,72 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 8,47 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten 76.448 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2024 legte das Papier um 24,5 Prozent zu. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2024 / 08:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2024 / 08:52 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.