Milliardendeal geplatzt

Ein geplanter Milliardendeal der Allianz in Singapur ist offenbar geplatzt.

Die Regierung von Singapur beabsichtigt, die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der singapurischen Versicherungsgesellschaft Income Insurance durch den Münchner Versicherungskonzern zu stoppen.

"Die Regierung hat die geplante Transaktion geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass sie in ihrer jetzigen Form nicht im öffentlichen Interesse liegt", sagte Edwin Tong, Minister für Kultur, Gesellschaft und Jugend, am Montag im Parlament des Stadtstaates. Das Ministerium sei nicht davon überzeugt, dass Income nach der vorgeschlagenen Allianz-Transaktion weiterhin in der Lage sein werde, ihren sozialen Auftrag weiterhin zu erfüllen, so Tong. Income sei 1970 als soziales Unternehmen gegründet worden, um den Menschen in Singapur eine erschwingliche und umfassende Versicherung anzubieten.

Im Juli hatte die Allianz SE angekündigt, im Rahmen ihrer Expansionspläne in der Region einen 51-prozentigen Anteil an Income Insurance für 2,2 Milliarden Singapur-Dollar, umgerechnet rund 1,54 Milliarden Euro, zu erwerben.

Auch wenn die geplante Transaktion in ihrer jetzigen Form nicht genehmigt werde, sagte Tong, sei die Regierung "offen für jede neue Vereinbarung, die Income anstrebt, sei es mit der Allianz oder einem anderen Partner, solange die hervorgehobenen Bedenken vollständig berücksichtigt werden".

Allianz und Income Insurance reagierten nicht sofort auf Bitten um Stellungnahme zu Tongs Erklärung.

Via XETRA tendieren die Allianz-Titel zwischenzeitlich 0,47 Prozent höher bei 298,50 Euro.

SINGAPUR (Dow Jones)