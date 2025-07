Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 343,60 EUR ab.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 343,60 EUR. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 342,40 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 344,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.999 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 07.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 378,50 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 10,16 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 238,30 EUR. Mit Abgaben von 30,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,69 EUR. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 359,29 EUR.

Am 15.05.2025 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 6,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 6,32 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 54,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 37,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Allianz-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Allianz dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 27,68 EUR je Aktie belaufen.

